Descubra os segredos dos Namekuseijins em Dragon Ball Dragon Ball Daima reacendeu a antiga percepção sobre a origem dos Namekuseijins ao revelar que eles realmente fazem parte do Reino... O Vício|Do R7 17/10/2024 - 09h30 (Atualizado em 17/10/2024 - 09h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os Namekuseijins são uma das raças mais icônicas do universo de Dragon Ball, conhecidos por suas habilidades únicas e sua conexão com as Esferas do Dragão. Neste artigo, vamos explorar tudo sobre esses fascinantes seres verdes, desde suas origens até suas características e poderes especiais.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

‌



Leia mais em Filmes - O Vício



• Lobisomem | Novo filme têm classificação indicativa confirmada

• Venom 3 recebe classificação indicativa

• 10 Fatos sobre o Coringa de Heath Ledger



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.