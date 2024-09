Despedida emocionante de Dave Bautista Ator relembra que nunca conseguiu se despedir adequadamente de seus colegas de elenco O post Dave Bautista lamenta fim dos Guardiões... O Vício|Do R7 05/09/2024 - 07h52 (Atualizado em 05/09/2024 - 07h52 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Dave Bautista expressou sua tristeza com o fim da saga dos Guardiões da Galáxia, afirmando que “não vai acontecer de novo”. O ator, que deu vida ao Drax, compartilhou seus sentimentos em uma recente entrevista, refletindo sobre a importância do papel e a conexão que formou com os fãs ao longo dos anos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

‌



Leia mais em Filmes - O Vício



• Dave Bautista lamenta fim dos Guardiões da Galáxia: “Não vai acontecer de novo”

• Beetlejuice Beetlejuice recebe selo Fresh no Rotten Tomatoes

• Matt Reeves cita importância de Gotham e Pinguim para Batman: Parte II