Detalhes de Blade: Rumores sobre grande mudança de ambientação Blade está passando por uma grande mudança de ambientação, de acordo com rumores recentes. O icônico personagem dos quadrinhos,...

Alto contraste

A+

A-

Detalhes de Blade

Blade está passando por uma grande mudança de ambientação, de acordo com rumores recentes. O icônico personagem dos quadrinhos, que em breve fará parte do Universo Cinematográfico da Marvel, pode surpreender os fãs com uma nova abordagem em sua história.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Blade está passando por grande mudança de ambientação, diz rumor

• The Movie Critic seria conectado com Era Uma Vez em Hollywood

• Zack Snyder planeja concluir Rebel Moon com 6 filmes



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.