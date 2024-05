O Vício |Do R7

Detalhes exclusivos do próximo filme de J.J. Abrams Novos detalhes do próximo filme de J.J. Abrams foram revelados recentemente, trazendo mais expectativas para os fãs do renomado...

Alto contraste

A+

A-

Novos detalhes do próximo filme de J.J. Abrams foram revelados recentemente, trazendo mais expectativas para os fãs do renomado diretor. Com uma imagem promocional divulgada, a ansiedade só aumenta para descobrir o que está por vir nessa nova produção cinematográfica.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Novos detalhes do próximo filme de J.J. Abrams são revelados

• Jason Universe | Expansão da franquia Sexta-Feira 13 é anunciada

• Furiosa: Uma Saga Mad Max ganha clipe de quase 6 minutos



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.