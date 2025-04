Din Djarin surge em imagem oficial de The Mandalorian Grogu Pedro Pascal retorna ao papel! O post Din Djarin surge em imagem oficial de The Mandalorian Grogu apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 19/04/2025 - 00h05 (Atualizado em 19/04/2025 - 00h05 ) twitter

Din Djarin em The Mandalorian

Pedro Pascal (The Last of Us) acaba de compartilhar a primeira imagem oficial da produção de The Mandalorian & Grogu, exibida originalmente aos fãs na Star Wars Celebration.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todas as novidades!

