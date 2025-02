Diretor aborda papel do Capitão América em Avengers: Doomsday Personagem deve ser um dos líderes da próxima formação dos Vingadores O post Diretor aborda papel do Capitão América em Avengers: Doomsday... O Vício|Do R7 30/01/2025 - 12h27 (Atualizado em 30/01/2025 - 12h27 ) twitter

Vingadores 5

Anthony Russo, co-diretor de Avengers: Doomsday, comentou em entrevista recente qual será o papel do novo Capitão América no próximo filme dos Vingadores.

Para mais detalhes sobre o papel do Capitão América e as expectativas para Avengers: Doomsday, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

