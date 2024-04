Diretor de Argylle fala sobre crossover com Kingsman

O diretor de "Argylle" revelou detalhes sobre um possível crossover com "Kingsman". Segundo ele, os fãs podem esperar uma trama cheia de ação e espionagem, com personagens icônicos dos dois universos se encontrando. Saiba mais sobre essa empolgante colaboração consultando a matéria completa no site Filmes - O Vício.

