Diretor de Capitão América 4 diz que adamantium no filme levará à origem de Wolverine Adamantium será introduzido ao MCU no filme do Capitão América O post Diretor de Capitão América 4 diz que adamantium no filme levará...

O Vício|Do R7 06/02/2025 - 14h47 (Atualizado em 06/02/2025 - 14h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share