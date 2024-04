Alto contraste

O diretor de "Godzilla Minus One" escreveu uma carta emocionante para o kaiju, revelando detalhes sobre a criação do filme e a importância do personagem para a franquia. Saiba mais sobre essa carta e as curiosidades por trás do filme consultando a matéria completa no site Filmes - O Vício.

