Diretor de John Wick reage ao anúncio da categoria de dublês no Oscar

O diretor de John Wick, Chad Stahelski, comemorou o anúncio da nova categoria do Oscar dedicada ao trabalho de dublês. Em entrevista à Variety, ele disse se sentir honrado com o reconhecimento da Academia.

fique por dentro de todas as novidades sobre dublês no Oscar!

