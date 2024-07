Diretor de Matador de Aluguel Fala Sobre Lançamento Frustrante O diretor de Matador de Aluguel expressou sua frustração com o lançamento do filme no streaming, revelando detalhes sobre sua experiência... O Vício|Do R7 31/07/2024 - 18h04 (Atualizado em 31/07/2024 - 18h04 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Matador de Aluguel do Doug Liman

O diretor de Matador de Aluguel expressou sua frustração com o lançamento do filme no streaming, revelando detalhes sobre sua experiência e expectativas em relação ao projeto.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Matador de Aluguel | Diretor esclarece frustração com lançamento no streaming

• Chris Evans reage ao retorno como Tocha-Humana: “Sonho realizado”

• O Quarteto Fantástico | Marvel Studios celebra início da produção