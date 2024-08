Diretor de O Corvo Celebra Fracasso do Reboot O diretor do filme original de O Corvo não escondeu sua satisfação ao comentar sobre o fracasso do reboot. Em suas palavras, ele... O Vício|Do R7 26/08/2024 - 09h01 (Atualizado em 26/08/2024 - 09h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Trailer de O Corvo

O diretor do filme original de O Corvo não escondeu sua satisfação ao comentar sobre o fracasso do reboot. Em suas palavras, ele expressou que "o filme original sempre terá um lugar especial no coração dos fãs".

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

‌



Leia mais em Filmes - O Vício



• O Corvo | Diretor do filme original comemora fracasso do reboot

• Resumão do capítulo 267 de Jujutsu Kaisen

• Com US$ 240 milhões, É Assim que Acaba quebra recorde de Blake Lively