Diretor e roteirista de Doutor Estranho se aventuram no terror com a Sony

O diretor Scott Derrickson e o roteirista C. Robert Cargill, conhecidos por seu trabalho em "Doutor Estranho", estão trilhando novos caminhos ao assinarem com a divisão de terror da Sony. Essa parceria promete trazer muitas emoções e arrepios para os fãs do gênero.

