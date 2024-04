Disney anuncia oficialmente a data de estreia de The Mandalorian e Grogu nos cinemas

Filme The Mandalorian e Grogu Filme The Mandalorian e Grogu (O Vício - Cinema)

A espera finalmente acabou! A Disney anunciou oficialmente a data de estreia nos cinemas do tão aguardado filme "The Mandalorian e Grogu". Os fãs da série agora poderão ver seus personagens favoritos em uma emocionante aventura nas telonas.

Veja todos os detalhes sobre a estreia de The Mandalorian e Grogu nos cinemas no site do nosso parceiro Filmes - O Vício. Consulte a matéria completa!

