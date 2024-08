Disney e Warner: A fusão que quase aconteceu Marvel e DC quase tiveram a mesma casa O post Antes de aquisição da Fox, Disney cogitou fusão com a Warner apareceu primeiro em O Vício... O Vício|Do R7 30/08/2024 - 17h02 (Atualizado em 30/08/2024 - 17h02 ) ‌



DC vs Marvel nos quadrinhos

De acordo com a Puck News, antes de a Disney adquirir a Fox, Bob Iger chegou a negociar com Jeff Bewkes sobre uma possível fusão com a Time Warner (nome do conglomerado na época). Caso tivesse acontecido, Marvel e DC acabariam tendo a mesma casa.

