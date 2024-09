Disney enfrenta processo por uso da imagem de Peter Cushing em Rogue One Participação do ator foi produzida através de manipulação de imagens antigas com CGI O post Star Wars | Disney é processada por uso...

O Vício|Do R7 10/09/2024 - 22h22 (Atualizado em 10/09/2024 - 22h22 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌