Disney+ prepara lançamento de Deadpool Wolverine com cartazes inéditos

Deadpool & Wolverine

Após uma bilheteira estimada em US$ 1,3 bilhão ao redor do mundo, Deadpool & Wolverine chegará ao catálogo do Disney+ nesta terça-feira, 12 de novembro, e a Marvel Studios celebrou com cartazes inéditos.

