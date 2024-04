Disney revela novidades emocionantes na D23 Expo Brasil A Disney surpreendeu os fãs brasileiros ao divulgar o trailer oficial da D23 Expo no Brasil, trazendo novidades emocionantes para...

D23 Expo Brasil

A Disney surpreendeu os fãs brasileiros ao divulgar o trailer oficial da D23 Expo no Brasil, trazendo novidades emocionantes para os amantes da cultura pop. O evento promete ser um verdadeiro espetáculo, reunindo fãs de todas as idades em torno das novidades do universo Disney.

