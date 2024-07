O Vício |Do R7

Divertida Mente 2 da Pixar quebra recordes de bilheteria Divertida Mente 2 se torna a 3ª animação de maior bilheteria de todos os tempos, quebrando recordes e encantando o público com sua...

‌



A+

A-

Divertida Mente 2 da Pixar

Divertida Mente 2 se torna a 3ª animação de maior bilheteria de todos os tempos, quebrando recordes e encantando o público com sua história emocionante e personagens cativantes. A continuação do sucesso da Pixar continua conquistando corações e se destacando no cenário cinematográfico.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Divertida Mente 2 se torna a 3ª animação de maior bilheteria de todos os tempos

• Um Lugar Silencioso: Dia Um ultrapassa US$ 200 milhões em bilheteria global

• Superman | Fotos mostram David Corenswet gravando cena de ação