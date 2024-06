Divertida Mente 2 quebra recordes de bilheteria

O Vício |Do R7

Bilheteria Divertida Mente 2

Divertida Mente 2 fez história ao alcançar a impressionante marca de US$ 1 bilhão em tempo recorde. O sucesso do filme surpreendeu a todos e consolidou sua posição como um dos grandes destaques do cinema atual.

