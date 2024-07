Divertida Mente 2: Sucesso no Brasil Com Brasil em destaque, o filme Divertida Mente 2 está se aproximando da impressionante marca de US$ 1,5 bilhão em arrecadação.... O Vício|Do R7 21/07/2024 - 13h33 (Atualizado em 21/07/2024 - 13h33 ) ‌



Divertida Mente 2 no Brasil

Com Brasil em destaque, o filme Divertida Mente 2 está se aproximando da impressionante marca de US$ 1,5 bilhão em arrecadação. O sucesso do longa-metragem tem sido evidente, especialmente aqui no Brasil.

