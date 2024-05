O Vício |Do R7

Documentário revela bastidores da vida de Christopher Reeve como Superman O documentário sobre Christopher Reeve, o icônico Superman, ganhou data de estreia e promete revelar os bastidores da vida do ator...

Christopher Reeve como Superman

O documentário sobre Christopher Reeve, o icônico Superman, ganhou data de estreia e promete revelar os bastidores da vida do ator que marcou gerações com sua interpretação do herói. A produção promete emocionar os fãs e trazer à tona detalhes inéditos sobre a trajetória de Reeve como o Homem de Aço.

