Documentário sobre Christopher Reeve: uma homenagem ao eterno Superman O lendário ator Christopher Reeve, conhecido por sua icônica interpretação do Superman, será homenageado em um documentário que...

O lendário ator Christopher Reeve, conhecido por sua icônica interpretação do Superman, será homenageado em um documentário que promete emocionar os fãs. O filme, que será lançado nos cinemas do Brasil, relembrará a trajetória e o legado deixado por Reeve, que marcou gerações com seu papel como o Homem de Aço.

