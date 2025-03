Dolby revela pôster inédito de Mickey 17 Filme estreia em 6 de março O post Dolby revela pôster inédito de Mickey 17 apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 28/02/2025 - 23h06 (Atualizado em 28/02/2025 - 23h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mickey 17 e Dolby

Elogiado pela crítica internacional, Mickey 17 recebeu um pôster inédito, cortesia do Dolby Labs. O filme aparece neste momento com 88% de aprovação no Rotten Tomatoes após 40 avaliações.

Para mais detalhes sobre este lançamento emocionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Magazine Dreams, com Jonathan Majors, ganha pôster oficial

Divertida Mente 3 | Pixar iniciou brainstorming para a nova sequência

Dwayne Johnson é o ator mais bem pago de 2024; Veja a lista