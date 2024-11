Don Cheadle fará novo filme do roteirista de John Wick Don Cheadle fará novo filme do roteirista de John Wick O Vício|Do R7 26/11/2024 - 19h28 (Atualizado em 26/11/2024 - 19h28 ) twitter

Don Cheadle

Astro da Marvel Studios, Don Cheadle está preparado para uma nova investida no mundo do cinema de ação, agora com parceria com o roteirista da franquia John Wick, Derek Kolstad.

