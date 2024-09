Dragon Ball ganha novo jogo em 2025 com novidades empolgantes Os fãs de Dragon Ball foram surpreendidos com o anúncio de um novo projeto de game para 2025 O post Novo jogo de Dragon Ball chega... O Vício|Do R7 07/09/2024 - 20h10 (Atualizado em 07/09/2024 - 20h10 ) ‌



Os fãs de Dragon Ball foram surpreendidos com o anúncio de um novo projeto de game para 2025, o jogo Dragon Ball Project: Multi chegará no próximo ano e ainda não tem uma data exata anunciada, mas de acordo com os testes, este jogo deve ser bem diferente de tudo que já vimos.

