Duna | Diretor deixa fãs ansiosos com planos para a franquia

Alto contraste

A+

A-

Duna Parte 3 Duna Parte 3 (O Vício - Cinema)

O aclamado diretor Denis Villeneuve revelou recentemente o motivo pelo qual planeja finalizar a franquia de Duna na Parte 3. Em uma entrevista exclusiva, ele explicou que deseja proporcionar aos fãs uma experiência cinematográfica completa e satisfatória, explorando todos os aspectos da história e dos personagens.

Prepare-se para se surpreender com as revelações de Villeneuve e descubra por que ele escolheu encerrar a franquia em grande estilo. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício e mergulhe de cabeça nesse universo épico.

Leia mais em Filmes - O Vício

• Moana 2 seria uma série para o Disney+ originalmente

• Duna | Denis Villeneuve explica por que finalizará franquia na Parte 3

• Moana 2 | Auli’i Cravalho e Dwayne Johnson ainda negociam retornos

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.