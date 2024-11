Dwayne Johnson admite hábito “bizarro” na produção de seus filmes Dwayne Johnson admite hábito “bizarro” na produção de seus filmes O Vício|Do R7 11/11/2024 - 13h32 (Atualizado em 11/11/2024 - 13h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dwayne Johnson

Em entrevista para a revista GQ, Dwayne Johnson, finalmente, abordou uma reportagem que trazia uma série de acusações de comportamento pouco profissional na produção de seus filmes, incluindo chegar sempre atrasado para as gravações (causando aumento no orçamento), estar pouco presente no set e até mesmo urinar em garrafas d'água para não ter que voltar ao seu trailer, entre outras.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Super/Man: A História de Christopher Reeve vence em seis categorias do Critics Choice Awards

Pinguim | Colin Farrell está disposto a voltar para uma 2ª temporada

Gladiador II chega ao Rotten Tomatoes com ótima aprovação