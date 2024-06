Dwayne Johnson fecha grande acordo com a Disney Dwayne Johnson, também conhecido como "The Rock", fechou um grande acordo com a Disney. O ator e produtor tem se destacado em diversos...

Alto contraste

A+

A-

Entrevista de Adão Negro

Dwayne Johnson, também conhecido como "The Rock", fechou um grande acordo com a Disney. O ator e produtor tem se destacado em diversos projetos e agora firma uma parceria com um dos maiores estúdios de entretenimento do mundo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Dwayne Johnson fecha grande acordo com a Disney

• Star Wars | Dave Filoni já tem uma abertura planejada para seu filme

• Russell Crowe aborda comentários de Dakota Johnson sobre filmes de super-heróis



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.