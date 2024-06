O Vício |Do R7

Dwayne Johnson retorna à produção após lesão Dwayne Johnson, também conhecido como The Rock, está de volta à produção após uma lesão. O ator e produtor retomou as filmagens...

The Rock em The Smashing Machine

Dwayne Johnson, também conhecido como The Rock, está de volta à produção após uma lesão. O ator e produtor retomou as filmagens de "The Smashing Machine" e está pronto para impressionar o público mais uma vez.

The Smashing Machine | Dwayne Johnson volta à produção após lesão

