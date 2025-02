Dylan O’Brien se junta a Rachel McAdams no novo terror de Sam Raimi Trama acompanhará dois sobreviventes presos em uma ilha deserta O post Dylan O’Brien se junta a Rachel McAdams no novo terror de Sam... O Vício|Do R7 21/01/2025 - 16h48 (Atualizado em 21/01/2025 - 16h48 ) twitter

Dylan O’Brien (Maze Runner, Teen Wolf) foi escalado para estrelar ao lado de Rachel McAdams (Meninas Malvadas, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura) em Send Help, o novo filme de terror dirigido e produzido por Sam Raimi, o mestre do horror por trás de Evil Dead e da primeira trilogia do Homem-Aranha, de acordo com o Deadline. O filme é uma produção da 20th Century Studios.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todas as novidades!

