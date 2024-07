Ebon Moss-Bachrach Revela Curiosidade Sobre o Quarteto Fantástico Ebon Moss-Bachrach, que está prestes a estrelar no novo filme do Quarteto Fantástico, revelou que não assistiu aos filmes anteriores... O Vício|Do R7 28/07/2024 - 16h53 (Atualizado em 28/07/2024 - 16h53 ) ‌



Quarteto Fantástico e Ebon Moss-Bachrach

Ebon Moss-Bachrach, que está prestes a estrelar no novo filme do Quarteto Fantástico, revelou que não assistiu aos filmes anteriores da franquia. Essa declaração tem gerado bastante discussão entre os fãs e críticos, que esperam ansiosamente por sua interpretação do icônico personagem.

