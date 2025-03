Edgar Wright e elenco de O Sobrevivente serão destaque na CinemaCon Evento acontece no começo de abril O post Edgar Wright e elenco de O Sobrevivente serão destaque na CinemaCon apareceu primeiro em... O Vício|Do R7 13/03/2025 - 14h07 (Atualizado em 13/03/2025 - 14h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Sobrevivente Glen Powell

O cineasta Edgar Wright e o elenco de seu próximo filme de ação e suspense da Paramount Pictures, O Sobrevivente, composto por Glen Powell, Josh Brolin e Colman Domingo, serão as atrações principais do Creative Community Luncheon da CinemaCon em Las Vegas, em abril, de acordo com o Deadline.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Branca de Neve | Rachel Zegler e Gal Gadot são destaque em fotos dos bastidores

Peter Dinklage aparece caracterizado como O Vingador Tóxico em imagens oficiais

Primetime | Robert Pattinson surge no set do novo filme da A24