Edi Gathegi surpreende com físico do Sr. Incrível em Superman

Senhor-incrível-em-Superman Senhor-incrível-em-Superman (O Vício - Cinema)

Edi Gathegi impressionou a todos com seu físico ao interpretar o personagem do Sr. Incrível em Superman. O ator mostrou dedicação e empenho para dar vida a esse papel icônico, conquistando a admiração dos fãs e da crítica. Sua performance promete ser um dos destaques do filme, trazendo uma nova perspectiva para esse personagem tão querido pelo público.

