Elenco de Premonição 6 revelado com atriz de Stargirl

Elenco de Premonição Elenco de Premonição (O Vício - Cinema)

O elenco do aguardado filme "Premonição 6" foi finalmente revelado, contando com a presença da atriz de Stargirl, Brec Bassinger, em um dos papéis principais. A notícia tem deixado os fãs ansiosos para conferir a atuação dos novos integrantes do elenco. Além disso, a expectativa em torno do filme só aumenta com a divulgação dessas informações.

