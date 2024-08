Elenco de Superman se Inspira em Christopher Reeve Durante as Gravações Durante as gravações do novo filme do Superman, o elenco assistiu a um documentário sobre Christopher Reeve, conforme revelou James... O Vício|Do R7 26/08/2024 - 14h42 (Atualizado em 26/08/2024 - 14h42 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Durante as gravações do novo filme do Superman, o elenco assistiu a um documentário sobre Christopher Reeve, conforme revelou James Gunn. Essa decisão reflete a importância do legado de Reeve para a franquia e como ele influenciou a interpretação do personagem ao longo dos anos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

‌



Leia mais em Filmes - O Vício



• Deadpool & Wolverine | Arte conceitual mostra Wolverine em traje completo

• Superman | Elenco assistiu documentário de Christopher Reeve durante gravações, diz James Gunn

• Deadpool & Wolverine | Nova arte conceitual destaca Kidpool