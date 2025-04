Elenco de Thunderbolts* diz ainda não ter lido roteiro de Avengers: Doomsday Filmagens principais de Vingadores 5 iniciarão em apenas alguns dias O post Elenco de Thunderbolts* diz ainda não ter lido roteiro... O Vício|Do R7 04/04/2025 - 10h06 (Atualizado em 04/04/2025 - 10h06 ) twitter

Thunderbolts em filme do MCU

Já confirmados no time de atores de Avengers: Doomsday, elenco de Thunderbolts* não teve sequer acesso ao roteiro do 5º filme dos Vingadores, mesmo com as filmagens iniciando neste mês de abril.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todas as novidades sobre o MCU!

