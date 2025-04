Elenco de Thunderbolts* reagem aos seus anúncios em Avengers: Doomsday "Alguém será demitido", brinca Julia Louis-Dreyfus, ao não ser confirmada em filme O post Elenco de Thunderbolts* reagem aos seus anúncios... O Vício|Do R7 08/04/2025 - 10h27 (Atualizado em 08/04/2025 - 10h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sebastian Stan e elenco de Thunderbolts

Já confirmados em Avengers: Doomsday (2026), elenco de Thunderbolts* revelam quais foram suas reações quanto aos seus anúncios no time de atores do próximo filme dos Vingadores.

Para saber mais sobre as reações do elenco e detalhes do filme, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Jurassic World: Recomeço destaca dinossauros ameaçadores em prévia inédita

Thunderbolts* | Filme foi bem aceito por público em exibição teste, diz jornalista

Tom Hardy diz se planeja retornar ao papel de Venom