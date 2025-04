Elizabeth Olsen, a Feiticeira Escarlate, diz que Marvel não está entre seus gostos pessoais: “Não é a arte que consumo” Atriz diz que tenta se provar fora do MCU O post Elizabeth Olsen, a Feiticeira Escarlate, diz que Marvel não está entre seus gostos... O Vício|Do R7 04/04/2025 - 14h49 (Atualizado em 04/04/2025 - 14h49 ) twitter

Elizabeth Olsen filme Feiticeira Escarlate

Elizabeth Olsen, conhecida por interpretar a Feiticeira Escarlate no Universo Cinematográfico Marvel (MCU), revelou em recente entrevista ao podcast "Wild Card with Rachel Martin" da NPR que seus gostos pessoais não se alinham totalmente com os filmes da Marvel.

Para saber mais sobre as declarações de Elizabeth Olsen e sua visão sobre o MCU, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

