Elizabeth Olsen aborda pressão na carreira após interpretar a Feiticeira Escarlate por anos Apesar de seu amor pelo MCU, atriz admite desafio na carreira após tantos anos na franquia O post Elizabeth Olsen aborda pressão na... O Vício|Do R7 04/04/2025 - 07h46 (Atualizado em 04/04/2025 - 07h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Embora já tenha declarado adorar seu trabalho na Marvel Studios, após interpretar a Feiticeira Escarlate por tantos anos no universo dos super-heróis, Elizabeth Olsen reflete sobre pressão específica na carreira.

Para saber mais sobre as reflexões de Elizabeth Olsen e sua relação com a Marvel, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Superando as projeções, Um Filme Minecraft registra pré-estreia positiva nos EUA

G20 | Viola Davis explica por que aceitou estrelar filme de ação

Começa a produção de Se Não Fosse Você, nova adaptação de Colleen Hoover