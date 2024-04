Elliot Page: O astro de Umbrella Academy está de volta em nova produção

Alto contraste

Elliot Page, conhecido por seu papel na série "Umbrella Academy", está de volta em destaque. O ator foi confirmado para estrelar a adaptação da ficção científica "The Darkness Outside Us". A notícia tem agitado os fãs do gênero e promete trazer uma nova perspectiva para o universo cinematográfico.

