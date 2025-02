Emilia Pérez | Filme se envolve em nova polêmica, após público exigir reembolso Parte do público mexicano não ficou satisfeita com o filme O post Emilia Pérez | Filme se envolve em nova polêmica, após público exigir... O Vício|Do R7 25/01/2025 - 14h46 (Atualizado em 25/01/2025 - 14h46 ) twitter

Emília Perez usou IA para afinar Karla Sofía Gascón

A Profeco (Procuradoria Federal do Consumidor do México), espécie de PROCON do México, está pedindo explicações da rede de cinemas Cinépolis, após o público exigir reembolso em exibições do filme Emília Pérez.

Para saber mais sobre essa polêmica e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

