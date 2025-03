Emilia Pérez | Zoe Saldaña discorda de críticas sobre representação do México em filme Jornalista relata desconforto ao filme na cerimônia, e atriz responde O post Emilia Pérez | Zoe Saldaña discorda de críticas sobre... O Vício|Do R7 03/03/2025 - 08h05 (Atualizado em 03/03/2025 - 08h05 ) twitter

Zoe Saldaña em Emilia Perez

Na noite do último domingo (02), Zoe Saldaña esteve entre os nomes vitoriosos no Oscar 2025 por sua atuação em Emilia Pérez, filme que causou profundo descontentamento com o México.

Para saber mais sobre a resposta de Zoe Saldaña às críticas, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

