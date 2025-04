Emma D’Arcy, de A Casa do Dragão, é escalada para novo filme com Tom Cruise Produção da Warner Bros. conta com direção de cineasta vencedor do Oscar O post Emma D’Arcy, de A Casa do Dragão, é escalada para novo...

O Vício|Do R7 14/04/2025 - 08h05 (Atualizado em 14/04/2025 - 08h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share