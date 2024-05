Emma Stone brilha em Kinds of Kindness Kinds of Kindness chega ao Rotten Tomatoes com aprovação excelente. Emma Stone brilha no papel principal, conquistando a crítica...

Alto contraste

A+

A-

Emma Stone em Kinds of Kindness

Kinds of Kindness chega ao Rotten Tomatoes com aprovação excelente. Emma Stone brilha no papel principal, conquistando a crítica e o público com sua atuação cativante. O filme promete emocionar e encantar a todos que assistirem.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Kinds of Kindness chega ao Rotten Tomatoes com aprovação excelente

• Alien: Romulus | Diretor revela inspiração em Ridley Scott e James Cameron

• Deadpool & Wolverine | Hugh Jackman explica por que voltou a interpretar Logan



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.