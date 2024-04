Emma Stone brilha em Kinds of Kindness

Alto contraste

Emma Stone em Kinds of Kindness Emma Stone em Kinds of Kindness (O Vício - Cinema)

Emma Stone está de volta às telonas em grande estilo com o novo filme "Kinds of Kindness". A atriz promete encantar o público mais uma vez com sua atuação marcante. O longa, dirigido por Yorgos Lanthimos, promete ser mais uma obra-prima do cinema contemporâneo.

