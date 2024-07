O Vício |Do R7

Emoções em destaque: Divertida Mente 2 conquista o público brasileiro Divertida Mente 2 se torna a 3ª maior bilheteria da história no Brasil, conquistando o público com suas emocionantes histórias e...

Emoções protagonistas de Divertida Mente 2

Divertida Mente 2 se torna a 3ª maior bilheteria da história no Brasil, conquistando o público com suas emocionantes histórias e personagens cativantes. O filme tem encantado espectadores de todas as idades, tornando-se um verdadeiro sucesso nas telonas.

