Empolgação de Pedro Pascal no Quarteto Fantástico

O Quarteto Fantástico | Dakota Johnson detalha empolgação de Pedro Pascal
O Vício|Do R7 11/09/2024 - 19h43 (Atualizado em 11/09/2024 - 19h43 )



O Quarteto Fantástico | Dakota Johnson detalha empolgação de Pedro Pascal

Em uma recente entrevista, Dakota Johnson compartilhou sua empolgação ao falar sobre o envolvimento de Pedro Pascal no novo filme do Quarteto Fantástico. A atriz destacou a energia contagiante de Pascal e como sua presença no elenco promete trazer uma nova dinâmica à história.

