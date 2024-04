Ernie Hudson revela por que não assistiu ao trailer do reboot de O Corvo

Ernie Hudson revela por que não assistiu ao trailer do reboot de O Corvo. O ator compartilhou em uma entrevista recente que decidiu não assistir ao trailer do reboot do filme "O Corvo" por querer manter a surpresa e a emoção ao assistir ao filme completo. Essa decisão foi motivada pela sua paixão pelo projeto e pelo respeito ao trabalho da equipe envolvida na produção.

