Escândalo em Megalópolis: IA e Críticas Falsas Reveladas! Recentemente, surgiram alegações de que “críticas falsas” do trailer de Megalópolis foram geradas com inteligência artificial, levando... O Vício|Do R7 23/08/2024 - 16h51 (Atualizado em 23/08/2024 - 16h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Aprovação de Megalopolis

Recentemente, surgiram alegações de que “críticas falsas” do trailer de Megalópolis foram geradas com inteligência artificial, levando à demissão de um consultor de marketing envolvido no projeto.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

‌



Leia mais em Filmes - O Vício



• Megalópolis | “Críticas falsas” de trailer foram geradas com IA; consultor de marketing é demitido

• Deadpool & Wolverine | Ryan Reynolds revela novas imagens de participação especial deletada de Rob McElhenney

• Novo filme do diretor de Birdman, com Tom Cruise, define elenco completo; leia a sinopse